Villingen-Schwenningen Hörerin aus Aldingen gewinnt 50 000 Euro teures Auto

Der zweite Preis, ein Gasgrill im Wert von 700 Euro, ging an Michael Merz aus St. Georgen, Achim Elben aus Oberndorf erhielt einen Konzertgutschein, Christian Odenwälder (Trossingen) und Julia Armbruster (VS) durften VIP-Karten für die nächsten Wild-Wings-Heimspiele mit nach Hause nehmen. Den Radiosender Antenne 1 – Neckarburg Rock und Pop gibt es in Horb und Freudenstadt unter der UKW-Frequenz 104.6 zu hören oder als Livestream unter www.antenne1-neckarburg.de.