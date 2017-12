Villingen-Schwenningen Hoerco-Personalie durchkreuzt die IHK-Wahl

Villingen-Schwenningen. Zwei Jahre lang war Rudolf Reim nun das Gesicht des Elektronikfachmarktes und entpuppte sich als Netzwerker durch und durch. Reim übte den Schulterschluss in allen Bereichen, sei es mit den Nachbarn im Vorderen Eckweg, Politikern oder Interessensverbänden. Sein Engagement in und für die Region führte so weit, dass Reim sich bei der Vollversammlungswahl der IHK für die Wahlgruppe Handel in der Regionalgruppe "Stadt VS und umliegende Gemeinden" als Kandidat aufstellen ließ und damit der Boutiquen-Inhaberin Tanja Broghammer ihren Sitz in der Vollversammlung streitig machen könnte. Eine spannende Kampfabstimmung für die Doppelstadt – es gibt nur einen Sitz in der Vollversammlung für diese Sparte, aber zwei Bewerber. Zudem steht der Handel speziell im Oberzentrum vor wichtigen Weichenstellungen für die Zukunft und hat sich der Franke Reim binnen seiner kurzen Zeit in Villingen-Schwenningen schon einen guten Ruf erworben.

Panne bei IHK-Wahl: 32 000 Stimmzettel für den Papierkorb

Doch ist der 55-Jährige überhaupt noch wählbar, nachdem er nun völlig überraschend nicht mehr Geschäftsführer von Hoerco ist? Oder wird die IHK-Vollversammlungswahl nach der Stimmzettelpanne unter ein weiteres Fragezeichen gestellt?