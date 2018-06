Villingen-Schwenningen Hoerco erhält das IHK Siegel "Attraktiver Arbeitgeber"

Die Freude ist Verena Hoer, Geschäftsführerin des Expert-Marktes am Vorderen Eckweg in Villingen, und ihrem Mitarbeiterteam deutlich anzumerken, als die Verantwortlichen der IHK das Objekt der Begierde in die Verkaufsräume tragen. "Von 44 teilnehmenden Unternehmen haben nur 25 eine Auszeichnung bekommen", verdeutlicht ­Martina Furtwängler, IHK-Geschäftsbereichsleiterin Bildung und Qualifizierung, die Wertigkeit des Siegels. Denn eine umfangreiche Untersuchung soll sicherstellen, dass tatsächlich nur die Top-Unternehmen eine solche Auszeichnung erhalten.

Bei der Auditierung, die von der IHK deutschlandweit einmalig vorgenommen wird, werden sowohl Firma als auch Umfeld anhand zahlreicher Aspekte untersucht. Im Vordergrund stehen dabei die Themen Familienfreundlichkeit, Führungs- und Unternehmenskultur, positive Außenwirkung, Entlohnung und Anerkennung, Gesundheitsmanagement und die Kompetenzentwicklung sowie Qualifizierung.

Hierbei kristallisierte sich heraus: Mit Hoerco hat Villingen-Schwenningen einen der attraktivsten Arbeitgeber in der Region. "Viele trauen sich erst gar nicht, an der Auditierung teilzunehmen, das ist deshalb umso lobenswerter", bekräftigt Furtwängler.