Villingen-Schwenningen Hockeyjugend genießt Lager am Stadtrand

Am vergangenen Wochenende zog es die Villinger Hockey-Jugend nochmal in den Kurzurlaub an den Stadtrand, in das Sommer-Zeltlager im Friedengrund. Von Freitag bis Sonntag gab es jede Menge Bewegung und Spaß mit den Team- und Vereinskollegen an der frischen Luft und einem lockeren Programm, gestaltet und mitorganisiert von Katharina Furtwängler. Die 28-Jährige gehörte einst selbst zum Teilnehmerfeld und kennt sich mit den Wünschen und Absichten ganz gut aus. "Die Kinder und Jugendlichen wollen nicht an den ersten Schultag denken, sondern lieber noch das Wochenende mit Freunden genießen. Da passt unser Zeltlager bestens."

Die Mädchen und Jungs im Alter von acht bis 15 Jahren lieferten sich in einem großen Wettbewerb ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Die vier gemischten Teams duellierten sich in einem Turnier, einer Olympiade und einer nächtlichen Schnitzeljagd durch den Wald. Dabei trugen nicht nur die Leistung, sondern auch besondere Kreativität und gutes Benehmen zum Endergebnis bei. Das Team Stechmücke stach am Ende die anderen aus und gewann die diesjährige Ausgabe des Villinger ­Hockey-Sommer-Zeltlager.

Doch für die Hockey-Spieler war es weit mehr als ein willkommener Zeitvertreib. Während der Ferien fand kein Trainingsbetrieb statt, und so bot sich allen wieder die Chance für die durchaus komplexe Technik am Hockeyschläger ein gutes Gefühl zu entwickeln.