Villingen-Schwenningen Hochwasser: Höhepunkt scheint überschritten

Die Nachwirkungen des Sturmtiefs Burglind und folgender Dauerregen haben nach Angaben der Polizei in der Nacht auf Freitag im Schwarzwald-Baar-Kreis, vorwiegend im Bereich Furtwangen und St. Georgen, zu Verkehrsbehinderungen durch überflutete Straßen und umgestürzte Bäume geführt. In einigen Ortschaften, darunter in Furtwangen, Vöhrenbach und Triberg, liefen durch die niederschlagsbedingten Wasserstände einige Keller voll, in Triberg auch ein Trafo-Häuschen, so dass ein Kurzschluss drohte. Durch die großen Wassermengen musste die Kreisstraße (Katzensteigstraße) zwischen Furtwangen und Schönwald ab 22.45 Uhr und die Landesstraße zwischen Wolterdingen und Hammereisenbach-Bregenbach ab 21.10 Uhr wegen des Hochwassers komplett für den Verkehr gesperrt werden. Infolge abfließenden Wassers wurde die Bundesstraße 500 im Bereich Hinterschützenbach und in Höhe Bergsee, die Landesstraße 17 zwischen St. Georgen-Brigach und Hochwald zeitweise überflutet. Auch die Straßen Gsod in St. Georgen und Im Hofgrund in Furtwangen waren nicht mehr passierbar. Am Ortsausgang St. Georgen in Richtung Hiesemicheleshöhe wurde eine Straße überflutet.