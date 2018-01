Villingen-Schwenningen Hochwasser: Fluten setzen Baustelle unter Wasser

Am Freitagmorgen traf sich ein interdisziplinärer Kreis, bestehend aus Bauleitern, Behördenvertreter und SVS-Vertretern und beriet über das weitere Vorgehen. Auch Oberbürgermeister und BVS-Aufsichtsratsvorsitzender Rupert Kubon kam am Morgen auf die Baustelle, um sich ein Bild von der Lage im Kneippbad zu machen. Am Freitag Nachmittag wurde die Baugrube leergepumpt, informierte Susanna Kurz über den letzten Stand der Dinge.