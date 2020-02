Villingen-Schwenningen Hochwasser auf Fünf-Jahres-Hochstand

Die Linach hatte am Montagmorgen gegen 10.30 Uhr einen Zulauf von 6420 Litern pro Sekunde. Auf 2,54 Meter gestiegen war der Pegel der Donau bei Donaueschingen am Montag gegen 12 Uhr. Der Grenzwert laut Hochwassermeldeordnung liegt dort bei 2,40 Metern. Der Pegel der Breg bei Hammereisenbach stieg bis zum Mittag auf 1,53 Meter. Der Grenzwert nach der Hochwassermeldeordnung liegt bei 1,50 Metern.

Auf 1,83 Meter angestiegen war der Pegel der Brigach bei Villingen zur gleichen Zeit. Bei Donaueschingen lag der Pegel der Brigach bei 1,59 Meter.

Im gelben Bereich auf der Karte der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg, das heißt, größer als ein zweijähriges Hochwasser. lag der Wasserstand der Kirnach bei Maria Tann mit 1,26 Metern. Ebenso stieg der Wasserstand der Urach bei Urach beträchtlich, und auch die Unterlinach bei Linach schwoll gestern an. "Bei massiven Niederschlägen kam vor allem an der Donau, der Brigach und der Breg einiges zusammen", erklärt Hydrologe Schulz. Bei der oberen Donau entstand ein Hochwasser, "wie es nur alle fünf Jahre vorkommt".

Für Dienstag steigender Pegel erwartet

In Schwenningen werde der Pegelstand am Neckar, so sagt Schulz voraus, am Dienstag höher sein als am Montag.

Diese Situation wird nach Einschätzung des Experten auch so bleiben, "vorübergehend nachlassen und dann wird es erneut regnen", so die Vorhersage am Montagmittag. Vor allem in der Nacht auf Dienstag sollten erneute Niederschläge für kräftiges Ansteigen der Wasserstände sorgen, zeigen sich der Fachmann sicher.

Das Hochwasserrückhaltebecken bei Wolterdingen, in das die Breg bei extremen Hochwasser eingeleitet werden soll, wird voraussichtlich nicht zum Einsatz kommen. Werner Schulz schließt aktuell nicht aus, dass es bei weiterem Regen in einem "sehr kleinen Einzugsgebiet" im Kreis auch zu einem Hochwasser kommen könnte, wie es nur alle zehn Jahre vorkomme.

Weitere Informationen: www.hvz.baden-wuerttemberg.de

