Villingen-Schwenningen (cos). Die Erweiterung der Dualen Hochschule um ein neues Hörsaalgebäude für den Studiengangs Sozialwesen an der Dualen Hochschule in Schwenningen befindet sich noch immer in der Prüfung. Oberbürgermeister Rupert Kubon informierte am Mittwoch im Gemeinderat, dass die Ministerin auf seine Anfrage hin "nicht ganz befriedigend" damit geantwortet habe, das man die finanziellen Rahmenbedingungen noch klären müsse. Händeringend wartet man vor Ort schon seit über zwei Jahren auf grünes Licht seitens des Landes. Die Hängepartie zehrt an den Nerven. Im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten erläuterte Verwaltungsdirektor Andreas Heidinger, dass es noch mindestens zwei Jahre dauere, bis der Neubau stehe, wenn die Zusage jetzt käme.