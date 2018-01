Villingen-Schwenningen Hochschule Furtwangen 30 Jahre alt

Welche räumlichen Erweiterungen sind geplant?

Es wird 2018 keine räumliche Erweiterung geben, abgesehen von der Einweihung des Innovations- und Forschungszentrums in Tuttlingen. In Schwenningen stehen allerdings Anfang der Zwanzigerjahre umfangreiche Brandschutzmaßnahmen an den alten Kienzle-Gebäuden an. Das betrifft vor allem das D-Gebäude, das noch aus dem 19. Jahrhundert stammt. Sehr wahrscheinlich werden die Maßnahmen so umfangreich werden, dass wir Teile der Hochschule zeitweise werden auslagern müssen. Ob eine Containerlösung oder andere nutzbare Gebäude in Frage kommen, wird man sehen. Verträge für die Anmietung zusätzlicher Räume sind begrenzte Zeit abgeschlossen, für die Karlschule in Schwenningen zum Beispiel zehn Jahre. In Furtwangen wird in den nächsten Jahren auch nichts passieren. 2018 wird die Renovierung des Horray-Gebäudes abgeschlossen. Ein sehr schönes Gebäude, das für Wirtschaftsingenieurwesen genutzt wird.

Was ist mit den Räumlichkeiten in Rottweil, die vorübergehend angemietet wurden?

Angesichts der anstehenden Brandschutzmaßnahmen in Schwenningen ist davon auszugehen, dass wir diese Räume bis weit in die Zwanzigerjahre hinein nutzen werden. Wir nutzen die räumliche Nähe zu den Schulen und der Wirtschaft in Rottweil natürlich auch zum Ausbau unserer Kontakte in Stadt und Landkreis Rottweil.

Ist es eigentlich einfach für Sie als Rektor, bei so vielen Standorten eine Hochschule zusammenzuhalten?

Es ist nicht einfacher, aber auch nicht schwerer als eine Hochschule mit einem Standort zusammenzuhalten. Es sind weniger die Standorte als vielmehr organisatorische Einheiten wie Fakultäten, die unabhängig vom Standort nach einer gewissen Selbstständigkeit streben. Es ist wichtig, alle Standorte, Fakultäten und Abteilungen in die Entscheidungsprozesse einzubinden. Deshalb halten wir zum Beispiel alle Gremiensitzungen abwechselnd an den verschiedenen Standorten ab. Es wäre natürlich sehr schön, wenn wir eine durchgehende Zugverbindung zwischen allen unseren Standorten hätten, aber um es in einem Bild zu umschreiben, dieser Zug ist leider abgefahren.

Welche besonderen Ereignisse für die Hochschule wird es 2018 geben?

Wie jedes Jahr wird der Gesundheitskongress in Furtwangen am 21. März wieder einen besonderen Glanzpunkt setzen. Hauptredner ist Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen, dessen Spezialthema der demografische Wandel ist. Am 17./18. April wird am Standort Schwenningen der Campus Day 2018 stattfinden. Ein besonderer Höhepunkt für die ganze Region wird sicher auch die Eröffnung des Innovations- und Forschungszentrums im Juli sein. Unser Studiengang Security and Safety Engineering feiert dieses Jahr sein zehn-jähriges Bestehen in Furtwangen. Und last but not least wurde im Oktober 1988 die damals so genannte Außenstelle Schwenningen der damaligen Fachhochschule Furtwangen eröffnet: der Campus Villingen-Schwenningen der Hochschule Furtwangen, wie er heute heißt, feiert also 30-jähriges Bestehen. Was wir aus diesem Anlass planen, verrate ich heute allerdings noch nicht.

■Die Fragen stellte Felicitas Schück