Villingen-Schwenningen Hoch hinaus mit Papa

Das Angebot richtet sich an Väter und Kinder ab fünf Jahren, die an diesem Vormittag unter Anleitung von Christoph Matthiä von 10 bis 13.30 Uhr gemeinsam diese Form des Kletterns ohne Seil kennenlernen möchten.

Bouldern macht nicht nur Spaß, es schult auch Körpergefühl, Kraft und Beweglichkeit. Man übt einander zu vertrauen und von den Stärken des anderen zu lernen. Es wird ohne Seil in geringer Höhe über weichen Matten geklettert und es kann ohne Vorkenntnisse ausprobiert werden.

Die evangelische Erwachsenenbildung in Villingen wendet sich mit diesem Angebot bewusst an junge Väter, die gerne einmal mit ihrem Kind oder ihren Kindern etwas gemeinsam erleben und spielerisch neues lernen möchten. Weitere Termine sind am 27. Oktober und am 10. November.