VS-Marbach. Der Förderverein der Grundschule Marbach hat sich dazu entschlossen, seinen Kalender mit historischen Ansichten von ihrem Dorf nochmals aufzulegen. Nach dem großen Erfolg 2017 hat der Verein in einer limitierten Auflage 50 Stück drucken lassen. Diese werden am Nikolausmarkt in Marbach am Stand des Fördervereins der Grundschule angeboten. Für acht Euro kann der Heimatkalender erworben werden. Dieses Geld kommt zu 100 Prozent den Kinder der Grundschule zugute, heißt es. Dadurch könne ein Beitrag geleistet werden, dass die Kinder am Nachmittag betreut werden, erklärt der Verein.