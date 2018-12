Villingen-Schwenningen Historische Fahrt nach Triberg

In Triberg ist ein fünfeinhalbstündiger Aufenthalt eingeplant. Da ist Zeit genug für einen Besuch des "Triberger Weihnachtszaubers", der bereits zum 14. Mal vom 25. bis 30. Dezember Deutschlands höchste Wasserfälle in weihnachtlichem Glanz erstrahlen lassen wird. Eine Millionen Lichter werden Triberg von 15 bis 21 Uhr in ein faszinierendes Wintermärchen verwandeln. Vom Bahnhof Triberg ist ein kostenloser Shuttle-Service zum Veranstaltungsgelände organisiert. Der reine Fußweg beträgt etwa 20 Minuten. Die Rückfahrt ab Triberg erfolgt um 18.15 Uhr mit Ankunft in Rottweil um 19.30 Uhr. Diesen Ausflug in die Vergangenheit sollte man sich nicht entgehen lassen. Kann man dabei doch noch einmal das herrliche Flair einer Dampfzugfahrt und des Triberger Weihnachtszaubers miterleben.