Villingen-Schwenningen Historische Bauwerke im Blick

Der Kandidat hob hervor, wie sehr er gerade auch die kleinen Unternehmen schätzt, egal ob aus Handwerk, Dienstleistung oder Handel, die es in Villingen-Schwenningen gibt. "Die beiden Unternehmer sind für mich hier ein Musterbeispiel. Hier kommt Fachwissen und handwerkliches Können zusammen." Gerade in Villingen-Schwenningen aber auch den Ortschaften wird das Knowhow der beiden gefragt. So war das Themenfeld auch sehr umfangreich: Denkmalschutz, Energetische Sanierung, aber auch die aktuelle Innenstadtsatzung. "Historische Bauwerke mit der Jetztzeit versöhnen", so Röber sei die Herausforderung. "Ohne Nutzung keine Erhaltung", ergänzte Daniel Fehrenbach. Die bei den Geschäftsführer kennen die Situation in VS sehr gut und sind der Meinung, dass ein Citymanager ein Gewinn ist. "Leerstände und ungepflegte Immobilien in unseren Stadtteilzentren sind eine Herausforderung, die ich als OB zügig angehen werde", so Röber.