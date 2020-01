Villingen-Schwenningen Hintergrund von Kinderschreien im Wald aufgeklärt

Die Schreie sorgten so jedoch für einen Polizeieinsatz: Ein Zeuge meldete die Geräusche gegen 0.25 Uhr der Polizei. Die Beamten durchsuchten daraufhin das Waldstück mit zwei Hunden, fanden allerdings nichts. Erst im Nachhinein wurde der Vorfall in der Klinik bekannt.

Auf der Facebookseite "Schwarzwälder Bote Villingen-Schwenningen" hatten User indes über Tiere spekuliert, die hinter den Geräuschen gesteckt haben könnten. schwarzwaelder-bote.de hat daraufhin bei Kreisjägermeisterin Dunja Zimmermann nachgefragt, welche Tiere derzeit besondere Geräusche machen. Füchse sind gegenwärtig in der Paarungszeit, so die Auskunft. Sie würden durch heiseres Bellen auffallen. Und das höre sich schon seltsam an.