Villingen-Schwenningen Hilfskonvoi rollt in das Erdbebengebiet

In der Region um Petrinja und Sisak hat die Erde in den vergangenen Tagen mehrfach gebebt und für Zerstörung, Tod und Leid gesorgt. Muratagic, der aus der betroffenen Region stammt und seit sechs Jahren in VS wohnt, zögerte keine Minute und initiierte eine Hilfsaktion. Nach einer Rücksprache mit dem dortigen Bürgermeister sammelt er Spenden und wird diese mit weiteren Familienmitgliedern und Bekannten am Freitag in das rund 1000 Kilometer entfernte Erdbebengebiet bringen. "Ich wurde gefragt, ob ich nicht besser in Sicherheit bleiben möchte – aber ich will helfen", betont der 43-jährige Familienvater.

Denn auch Verwandte in der dortigen Region sind betroffen. Er hat von Freunden erfahren, die Familienmitgliedern aus den Trümmern ziehen mussten, immer wieder werden weitere Nachbeben aber auch Opfer aus der Region gemeldet. Es gehe die ständige Angst umher, dass nochmals schwere Beben folgen.