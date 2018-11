Villingen-Schwenningen Hilferuf von alter Dame verhallt ungehört

Sind solche Systeme anfällig? Was sagen andere Heimleitungen zu den Schilderungen über "nicht funktionierende Anlagen in diesem sensiblen Bereich"? Ein Heimleiter weist darauf hin, dass ein solches System immer wieder versagen könne, je nachdem wie alt es sei. Relevant sei auch, ob es bei einer Störung eine prompte Fehlmeldung gebe oder nicht.

Heimleiter dementiert

Was die Schilderungen aus dem Umfeld besagter Einrichtung anbelangt, fällt ihm nur eines ein: "Das ist fragwürdig." Wenn es Störungen gebe, müsse man sich dahinter klemmen, dass diese behoben werden. Eine ähnliche Reaktion kommt auch aus einem anderen Haus. Technische Probleme gebe es immer wieder, "wie überall". Doch diese ließen sich über Fachfirmen spätestens innerhalb ein paar weniger Werktage beheben. Alles andere sei nicht nachvollziehbar. Technische Probleme mit der Notrufanlage im Haus und das über einen längeren Zeitraum hinweg? Der betroffene Heimleiter reagiert irritiert auf die Kritik. Das habe es in beiden Bereichen nie gegeben – weder in der Pflege noch im Betreuten Wohnen, kontert der betroffene Heimleiter vehement die Vorwürfe. Vor gut einem Jahr sei die alte Anlage durch ein neues modernes System ersetzt worden, reagiert er auf Beobachtungen, dass es auch in kürzester Zeit immer wieder Ausfälle gegeben habe. "Das stimmt definitiv nicht. Und das höre ich zum ersten Mal."