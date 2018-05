Villingen-Schwenningen Hilfe, Villingen-Schwenningens Dörfer schrumpfen!

Villingen-Schwenningen. Villingen-Schwenningens Dörfer schrumpfen. Der Bevölkerungsrückgang in den Ortschaften ist laut Oberbürgermeister Rupert Kubon das primäre Problem, dem sich diese gemeinsam mit der Kernstadt stellen müssten. Den Schrumpfungsprozess gelte es zunächst zu stoppen und am Ende möglichst umzukehren. Doch das ist leichter gesagt, als getan. Im Rahmen seiner Ortsentwicklungsstudien, die das Stuttgarter Büro Baldauf im Auftrag der Stadt erstellt hat, hat wurde auch der voraussichtliche Flächenbedarf ermittelt und liegt der Fokus ganz klar auf einem: Die Dörfer sollen wachsen – aber bitteschön nach innen. So lässt sich verkürzt die Idealvorstellung auf den Punkt bringen.