Villingen-Schwenningen Hier schlagen Retro-Herzen im schnelleren Takt

Der Besuch im Studio ist eine Reise in die Vergangenheit. Im Regieraum läuft ein Tonband. Auf solche Tonträger folgten damals schon bald die ersten Scheiben aus Vinyl. "Die Saba-Platten waren auf dem Markt schnell begehrt", erinnert sich Schulz. Viele deutschsprachige Künstler ließen aufnehmen, Eugen Cicero (der Vater von Roger Cicero), Hans Koller und wie sie alle hießen. Peter Herbolzheimer hat hier seine erste Platte veröffentlicht. Eine ganze Jazzgeneration wurde durch das MPS-Studio bekannt. Die weite Jazzwelt blickte auf das kleine Schwarzwald-Studio. Was in der Szene Rang und Namen hatte, kam zwischen 1968 und 1984 dorthin. Brunner-Schwer, Musikproduzent Willy Fruht und die Tonmeisterlegende Rolf Donner waren die tragenden Säulen.

Musik aufzunehmen war zu dieser Zeit bei weitem nicht so einfach wie heute. Es bedurfte ausgereifter Technik und noch größeren Know-hows. Beides war hier vorhanden. Und mit dem Jazzredakteur Joachim Ernst Berendt kam schließlich auch noch viel zusätzliches Vitamin B ins Spiel. Er lud weitere Künstler ins MPS-Studio ein. Die Studiotätigkeit nahm zusehends professionellere Formen an.

Parallel dazu reiften die Kontakte in der Szene. Auch, weil Brunner-Schwer in seiner Villa immer wieder Hauskonzerte veranstaltet hat. Eine ungeheuer illustre und angesagte Angelegenheit. In lockerer Atmosphäre wurde musiziert, geredet, getrunken und geraucht. Selbst schwarze, bis dato im Schwarzwald eher selten gesehene, Musiker gingen hier ein und aus, wurden von Marlies Brunner-Schwer in der Familienvilla aufs beste bekocht, fuhren mit dem Rolls Royce im Schwarzwald spazieren, und fühlten sich sichtlich wohl. "Das Saba-Label war richtig in." Untermauert wurde das mit einer Qualität, die noch heute von sich reden macht. Tontechnisch wurde der prächtigste Klang mit vielen Experimenten eingefangen. "Es klang teilweise, als säßen die Hörer direkt vor der Bühne", schwärmt Schulz über einen Sound von Musikaufnahmen, der das Markenzeichen von MPS werden sollte.

Zeiten, die längst vorbei sind. Doch von seiner Faszination hat das Studio nichts eingebüßt. Mit seiner Lage nahe am Mangin-Areal dürfte ihm eine interessante Zukunft blühen – und das Archiv etwa für eine museale Nutzung, macht Schulz deutlich, ist randvoll, "wir entwickeln viele Ideen und Räume sind genug da". "Dieses Studio ist der interessanteste Kulturartikel, den VS hat", ist er überzeugt. Einen klangreichen Einblick, was das bedeutet, gibt der Verein im September. "Jetzt arbeiten wir alle mit viel Energie auf das Jubiläum hin", doch der Gedanke an eine Zukunft, in der dem legendären Tonstudio die Aufmerksamkeit geschenkt wird, die ihm gebührt, reift weiter. Denn der Londoner Star DJ Gilles Peterson ist mit seiner Euphorie nicht alleine: "Die ganze Geschichte! All diese unglaublichen Musiker, die in diesem Studio aufgenommen haben. Das ist heilige Erde für mich!"

7. September: Ein Abend für geladene Gäste im MPS-Studio an der Richthofenstraße mit Livemusik

8. September:

Von 10 bis 18 Uhr MPS-Plattenbörse in der ehemaligen Saba-Kantine.

20 Uhr: Jubiläumskonzert "Jazzin’ the Black Forest" im Franziskaner Konzerthaus. Mit dabei: das Brüderpaar Rolf (Klarinette) und Joachim Kühn (Piano) – zwei Altmeister des Jazz, die im MPS-Studio einst ihre Aufnahmen gemacht haben. Als Highlight kommt der amerikanische Trompeter Rob Mazurek aus Chicago mit seiner Band "Immortal Birds Bright Wings" mit avantgardistisch-experimenteller Jazzmusik.

Ab 22.30 Uhr, nach dem Konzert, werden im Jazzkeller James Braddell aka Funki Porcini und weitere DJs MPS-Titel auflegen.

9. September: Am Tag des Denkmals öffnet das Kulturdenkmal von 11 bis 18 Uhr MPS-Studio seine Pforten. Es finden mehrere Führungen statt. Abends ist ein Studiokonzert am Flügel geplant.