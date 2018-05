Villingen-Schwenningen "Hier merkt man schnell, ob man es liebt"

Verbandswechsel, Pflege vor und nach Operationen, Umgang mit bauchchirurgischen Patienten – das alles sind Themen, die die Pflegeschüler auf der Station AVC lernen. Hier darf man keine Berührungsängste haben. Extrem wichtig sei es aber, nicht nur den Körper, sondern auch die Seele des Patienten im Blick zu haben, sagt Haller. "Die soziale Ader muss man für diesen Beruf unbedingt mitbringen, aber auch viel Geduld, Entspanntheit, Fleiß und Flexibilität", weiß sie. Das klingt ganz schön anstrengend, und auch die Verantwortung im Job ist groß. "Aber man bekommt so viel zurück. Ein Dankeschön, ein Blick, ein Lächeln – da hat man sofort das Gefühl, viel Gutes getan zu haben", erwidert Haller. "Richtig schöne Momente erlebe ich jedes Mal, wenn es einem Patienten besser geht und er sich bedankt."

"Es ist ein Beruf, den ich auch nach 25 Jahren noch liebe", fügt Loubet hinzu. Sie weiß, dass sich in dieser Zeit auch einiges verändert hat: "Die Arbeit ist viel rückenschonender geworden. Man muss natürlich mit anpacken, aber es gibt zum Beispiel sehr viele Hilfsmittel zur Mobilisation und höhenverstellbare Betten. Auch neue Standards fließen ständig in die Pflege mit ein. Und es wird immer mehr am Computer gemacht."

Haller vergleicht die Arbeit mit ihrem früheren Job: "Körperlich ist es hier auf jeden Fall anstrengender als im Büro. Man ist permanent in Bewegung. Ich glaube, 11 000 bis 12 000 Schritte pro Schicht sind schon normal."

Aber auch die psychische Belastung gehört in der Pflege dazu: Man braucht nicht nur eine gute Fitness, sondern auch starke Nerven. Regelmäßig wird man mit Krankheit, Schmerz und auch Tod konfrontiert. "Damit muss man umgehen können, daran wird auch im Unterricht gearbeitet", erklärt Loubet. Haller meint: "Ich kann mir vorstellen, dass es nicht immer einfach ist, in solchen Situationen abzuschalten und abzuschließen, indem man seine Arbeitskleidung auszieht." Trotzdem überwiegen für die 49-Jährige die schönen Seiten des Berufs. Auch die Aufstiegschancen seien in der Pflege heute sehr gut, zahlreiche Weiterbildungen in verschiedenen Fachbereichen bis hin zum Studium seien möglich, erklärt Jochen Behret, Leiter der Pflegeschule.

Haller weiß noch nicht, wofür sie sich am Ende entscheidet: "Es ist noch offen, denn ich werde viele Stationen noch kennenlernen. Bis jetzt hat es mir in der Kardiologie besonders gut gefallen."

Insgesamt 160 Auszubildende lernen in sieben Kursen an der Pflegeschule am Schwarzwald-Baar-Klinikum in VS ihr Handwerk. Schulleiter Behret sagt: "Ich finde die Arbeit wunderschön interessant. Auch was man zurückbekommt – das ist eigentlich das Salz in der Suppe bei diesem Beruf. Diese Faszination will ich natürlich auch weitergeben."