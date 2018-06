Villingen-Schwenningen Hier bestehen wissenschaftliche Experimente nicht nur aus Theorie

An dieser Station kann man nachvollziehen, dass das eigene gesprochene Wort etwas zeitverzögert im eigenen Ohr ankommt. Das Röhrenkonstrukt hat zwei Öffnungen, eine zum Sprechen und eine zum Hören. Man spricht gleichzeitig in das eine Rohr, während das Ohr am anderen Rohr wartete, bis die Schwingungen der Stimme ankommen. Durch dieses Experiment wird ein Phänomen hörbar, was wir im Alltag sonst nicht erkennen könnten.

Das Stroboskop-Phänomen

Das Experiment zeigt anhand von unterschiedlich stark gespannten Seiten und einer schwarz-weißen Trommel, dass sich Dinge nicht gerade, sondern wellenförmig bewegen. Sichtbar wird das Phänomen erst, wenn sowohl die Seiten angeschlagen und die Trommel gedreht wird. Durch die unterschiedlich farbenen Streifen auf der Trommel wird ein ähnlicher Effekt wie beim Stroboskoplicht erzeugt. Bewegungen, die für das Auge normalerweise zu schnell sind, werden sichtbar.

Die Rückmeldungen der Besucher seien gut, sie verbringen viel Zeit an dem Stand. "Am Besten gefällt den Kindern die Drachenschüssel, auch wenn es nicht immer funktioniert. Kinder und Erwachsene kommen aber gleichermaßen an den Stand. Wobei Kinder etwas aufgeschlossener sind und gleich loslegen. Erwachsene hingegen sind skeptisch. Sie wollen vielleicht verbergen, dass sie sich nicht alle Experimente erklären können und probieren es deshalb erst gar nicht aus", meint Mandaci.