In vier Wochen beginnen in Villingen die hohen närrischen Tage. Gemütlich, aber auch ausgelassen feiern können Narren und Gäste in zahlreichen Stüble, die von Vereinen und Privaten betrieben werden. Eine der zahlreichen Veranstalter in Villingen ist die Hexenzunft. Sie öffnet über die Fasnetstage ihr Stüble in der Turmgasse. Öffnungszeiten sind Mittwoch von 18 bis bis 24 Uhr, am Schmotzige ab 13 Uhr, am Freitag zur Kneipenfasnet Einlass nur mit Voranmeldung, am Samstag ab 19 Uhr, am Sonntag ab 12 Uhr, am Montag ab 10 Uhr sowie zum Finale am Dienstag von 12 bis 24 Uhr. Übrigens: Neben dem Hexenstüble ist die Zehntscheuer der Historischen Narrozunft Villingen. Sie lädt an bestimmten Tagen in ihre Räume zum Fasnet feiern ein. Foto: Hexenzunft