Villingen-Schwenningen Hexenzunft erweitert Domizil im Riet

VS-Villingen. Es sei eine einmalige Chance gewesen, dieses direkt an das Hexenstüble angrenzende Areal zu erwerben, betonen Zunftmeister Meik Gildner, der Ratsvorsitzende Tobias Kratt und Ratsmitglied Dietmar Krüger unisono. So stelle sich der Verein wenige Jahre nach dem Kauf und dem Umbau der Turmgasse 14 erneut der Herausforderung einer Sanierung eines denkmalgeschützten Hauses.

Bei der Hauptversammlung hatte das Vorstandsteam diese Idee präsentiert und einstimmig grünes Licht für das Projekt bekommen. So sind sich die drei auch sicher, mit diesem Rückhalt und der Unterstützung der Mitglieder alles gut über die Bühne zu bringen. Seit September ist das Haus offiziell im Besitz des Vereins, so dass die Umbauarbeiten starten können. Mit dem Denkmalschutz stimme die Zunft derzeit die Gestaltung der Fassade ab, erläutert Kratt, der als angehender Architekt die Erweiterung begleitet. Gedacht sei an einen roten Anstrich, um in Verbindung mit der grünen Frontseite des ersten Gebäudes die Vereinsfarben und die Verbindung der beiden Standorte zu zeigen. "Das Rot an den Häusern hat aber auch eine lange Tradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht", sieht Kratt zudem den Bezug zur Geschichte. Derzeit gehe es um die Auswahl des endgültigen Farbtons. Toll sei da die Zusammenarbeit mit der Denkmalbehörde und der Stadt.

Ist die Auswahl getroffen, will Krüger mit dem Streichen loslegen. Überhaupt stehe ein ganzes Bauteam hinter ihm, die "Hammertruppe" der Hexenzunft, die immer wieder anpacke, erklärt er. "Bei unseren vielen Mitgliedern ist ein unglaubliches Potenzial vorhanden", freut sich Kratt über die vielen Handwerker, die sich einbringen. Firmen seien ebenso bereit, das Projekt durch Hilfe auf dem Bau oder mit Sach- und Geldspenden voranzubringen, erläutert Gildner. Weitere Sponsoren und Mitstreiter seien natürlich jederzeit willkommen. Denn die Arbeit geht in den nächsten Monaten wohl nicht aus. Neben der Außengestaltung sei vorgesehen, bis zur Fasnet das Erdgeschoss im neuen Gebäude als Lager einzurichten, nennt Gildner die ersten Schritte. Da es keinen Keller gebe, hätten die Mitglieder bisher die Getränkekisten für die Bewirtung des Hexenstübles über die Treppen erst hoch- und dann wieder heruntertragen müssen. Künftig befinden sich Stüble und Lager auf einer Ebene.