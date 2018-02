Villingen-Schwenningen Hexenball: Hexen eroben närrischen Olymp

Tobias Kratt gelang die Symbiose vom Gott der Unterwelt mit blauer Stehfrisur und seiner Kultfigur "Erkan" – Bomberjacke über die Götterkluft und abgelästert über die Stadt, die es nicht schaffe, Straßen zu sanieren. Sein Vorschlag: "Seitenbacher-Zement – jetzt neu mit Makadam". Schimpfen lenkt ab und so wurde Hades sein Feuer los, und der Hexenmeister stieg auf in den Olymp. Triumpf und Freude brachen sich Bahn im finalen Hexentenz. Zuvor rissen die "Rammhexen", die Band mit Carsten Dörr, Markus Hess, Michael Albiker und Robert Herrmann, verkleidet als Wolfgang Petrys, das Publikum mit dessen zur Hexenhymne umgemünzten Song "Ruhrgebiet" von den Stühlen. Am Ende tanzte der ganze Saal den Sirtaki hinein in eine Ballnacht mit DJ Alex K.