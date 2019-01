Villingen-Schwenningen Hexen müssen Glockenschlag abwarten

VS-Marbach. Pünktlich um 15 Uhr erschien die Hexenschar in der Festhalle, um die ersten Aktivitäten für die närrische Zeit durchzuführen. "Wir befinden uns im 30. Fastnachtsjahr!" rief der Vorsitzende Matthias Lachnit zur Begrüßung. Dies sei ein kleiner Meilenstein, der nicht mega groß gefeiert werde, ließ er wissen. Aber der Verein sei stolz darauf, in der närrischen Saison mitmischen zu können. Derzeit gehören ihm 175 Mitglieder an. Davon 54 aktive Erwachsene, 17 aktive Kinder und 104 passive Mitglieder.

Für die Taufzeremonie der sechs neuen Hexen hatte Hexenteufel Klaus Völkle mit Benedikt Reiser ein besonderes Programm vorbereitet. "Es muss jedes Jahr etwas anderes passieren", so der Hexenteufel. Die sechs Täuflinge ­Andreas Bayer, Anna Thebert, Thorsten Thebert, Sabrina Hepting, Birgit Hepting und Betina Wolbert mussten im Foyer der Halle geduldig warten, bis sie nach einem ­Glockenschlag von sechs erfahrenen Hexen auf den Schulhof geführt wurden. Hier loderte ein Feuer, im Hexenkessel brodelte das Wasser, in das verschiedene Kräuter, Rattenzähne und Mäuse (keine echten) hineingeworfen wurden. Sechs Besen standen bereit, und an einer Wand hingen die sechs Hexenmasken.

"Narri! Narro! Groß ist die Freud! Jetzt beginnt die fünfte Jahreszeit!", verkündete Michael Rupp, der die gesamte Hexenschar begrüßte. Der Hexenteufel kletterte auf ein Podest und belehrte die Täuflinge über ihre Pflichten. Danach wurden diese von ihren Betreuern zum Einnehmen von Speise und Trank geführt.