Villingen-Schwenningen Heute geht es um Millionen

Villingen-Schwenningen. Um 16.20 Uhr beginnt heute in der Neuen Tonhalle die nächste Gemeinderatssitzung, die unter anderem auch die Ergebnispräsentation zur Gesamtkonzeption der Schwenninger Sportlandschaft beinhaltet. Der Fußballverein FC 08 Villingen steht vor dem Aufstieg in die Regionalliga. Hierfür müsste das ebm-Papst-Stadion im Friedengrund technisch erheblich modernisiert werden. Der Gemeinderat hat für das Vorhaben, das rund 1,1 Millionen Euro kosten soll, einen Projektbeschluss zu fassen und die überplanmäßigen Mittel bereitzustellen. Diese werden in einem Nachtragshaushalt abgebildet. Ebenfalls ungeplante Kosten fallen bei der Kunsteisbahn für die Sanierung der Bahn 2 an. Die alten Amoniakleitungen müssen durch ein neues Kühlungsmedium ausgetauscht werden. Ohne diese Sanierung, die in einer Höhe von vier Millionen Euro ausfallen wird, ist der Weiterbetrieb der beiden Eispisten ab der Saison 2018/2019 nicht mehr möglich. Der Curlingsport, der in VS einen hohen Stellenwert genießt, würde so gesichert.

Ebenfalls über den Nachtragshaushalt muss eine Kostensteigerung bei der Sanierung des Gymnasiums am Deutenberg und des Schwenninger Markplatzes finanziert werden. Somit summiert sich dieser auf ein Volumen von 7,6 Millionen Euro, die vom Gemeinderat beschlossen werden müssen, um diese Projekte zur Umsetzung zu führen.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die aktuelle Entwicklung beim neuen Einkaufszentrum "Forum Schwenningen". Die Stadtbibliothek kann nicht wie geplant in das Forum umziehen. Ein bereits gefasster Beschluss muss aufgehoben werden. Außerdem stehen die Sportstätten im Fokus der aktuellen Diskussion. Die Gesamtkonzeption sowie der Antrag zum Sportplatz am Hoptbühl-Gymnasium werden Thema sein.