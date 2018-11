Villingen-Schwenningen Hess: Vom Bilanzskandal zu großen Projekten

Straßenlaternen von morgen sind auch Ladesäulen, Wegweisern, Antennen und Sensoren

Losgelöst von all dem hat sich nach der Übernahme durch den niederländischen Konzern Nordeon unter neuer Führung die Hess GmbH als kleiner, designorientierter Hersteller hochwertiger Außenleuchten am Markt etabliert. Und nicht nur das: Das kleine, 150 Mitarbeiter starke Unternehmen schreibt mittlerweile an der Zukunft der Lichtbranche in Deutschland mit: "Smart Cities", also Städte, die mit einem klugen Konzept ganzheitlich effizienter, technisch fortschrittlich, aber auch grüner gestaltet werden sollen, liegen im Trend. Wo sie entstehen, sind multifunktionale Straßenleuchten ein Muss – denn mit der Straßenbeleuchtung liegt schon jetzt eine Infrastruktur in den Straßen, die smarte Städte nutzen. Die Straßenlaterne von Morgen kann mehr als nur Licht: Sie ist Ladesäule für Elektro-Autos und -Bikes, Wegweiser zu freien Parklücken, Antenne für W-Lan und Wifi, Sensor für Umweltwerte, Träger der 5G-Mikrozelle und Kameramast zugleich. Sogar ein Modul für die Abrechnung kann integriert werden.

Eine Entwicklung, welcher der Villinger Leuchtenhersteller mit dem multifunktionalen Flaggschiff seiner Produktfamilie, der Leuchte "City Elements", Rechnung trägt. Die designorientierte Leuchte ist so variabel, dass viele Anwendungen und Komponenten integriert werden können. Weltweit löse das bei Kunden Begeisterung aus, freut sich Ernst Smolka, der Geschäftsführer der Hess GmbH, im Gespräch mit unserer Zeitung.