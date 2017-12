Villingen-Schwenningen Hess-Skandal: Wirtschaftskrimi gibt’s jetzt auch in Buchform

Habe der Ausgabepreis der Hess-Aktie – das 1947 von Willi Hess gegründete Unternehmen war nur wenige Wochen vor dem im Januar 2013 aufgedeckten Skandal an die Börse gegangen – bei 15,50 Euro gelegen, sei der erste Kurs mit 15,60 Euro aufgrund der hohen Verschuldung nur wenig höher ausgefallen. Die Motivation, überhaupt an die Börse zu gehen, war die geplante Expansion im LED-Lampengeschäft. 36 Millionen Euro schwer war der Börsengang.

Doch auch wenn die Autoren aufgrund der Umsatzzahlen von LED-Lampen auf dem europäischen Markt einräumen, dem optimistischen Geschäftsmodell von Hess sei im Grunde zuzustimmen, sei die "stürmische Entwicklung für Hess wohl zu spät" verlaufen. Seit 2009 habe Hess in Folge zu hohe Investitionen getätigt. "Um an frisches Kapital zu gelangen, bedienten sich der Vorstandsvorsitzende Christoph Hess und der Finanzvorstand Peter Ziegler einer ganzen Reihe an Manipulationstechniken, um die Bilanzen für die Kapitalgeber entsprechend aufzuhübschen", heißt es in dem Buch. Den Vorständen attestieren die Schreiber ein "massiv kreatives Potenzial", das hinter den Manipulationen stecke. Und dann werden sie deutlicher: Sie schreiben von den Scheinrechnungen, die es gegeben haben soll, aber auch von mehreren Kreisgeschäften und falsch verbuchten Verkäufen von Entwicklungsleistungen an beherrschte und wirtschaftlich abhängige Unternehmen. In Anlehnung an den Bericht der Wirtschaftsprüfer von Ebner Stolz über die Bilanzmanipulationen schildern die Autoren einzelne Techniken, darunter etwa eine "kreative Werterhöhung durch Maschinenverkauf an Konzernfremde – der Verkaufspreis der Maschinen erhöhte sich von Transaktion zu Transaktion, der Unterschied vom Anfangs- zum Endpreis sei enorm. Auch, dass der Finanzvorstand Peter Ziegler in diesem expliziten Fall einen "Etappensieg" vor Gericht errungen habe, wird nicht verschwiegen, allerdings auch gleich wieder geschmälert: "da das Gericht lediglich auf die Rechnungen abstellte, die in den Bilanzen richtig verbucht worden waren und steuerlich ebenfalls richtig berücksichtigt wurden".

Obwohl das Buch hauptsächlich Juristen, Führungskräfte, Studierende oder Dozenten ansprechen dürfte, legen Rezensenten das Werk auch interessierten Lesern der Wirtschaftspresse als spannende Lektüre ans Herz. Kurzweilig und transparant werde das Wissen vermittelt und werde aufgezeigt, wie Bilanzkosmetik in Aufsehen erregenden Fällen funktioniert hat.

Das Buch: 2017, 2. Auflage, 393 Seiten, Gebunden, Verlag: Schmidt (Erich), Berlin, ISBN-10: 3503112081, ISBN-13: 9783503112081, Erscheinungsdatum: 14.11.2016