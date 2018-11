Villingen-Schwenningen Hess setzt Testturm in perfektes Licht

VS-Villingen/Rottweil (cor). Die Hess GmbH Licht + Form aus Villingen setzt 24 Strahler im Außenring direkt am Turm und 20 weitere Strahler weiter außerhalb ein. "Die Leuchten werden in Gehäusen eingebracht, so dass keine störenden Masten zum Einsatz kommen", teilt TKE mit.

Ursprünglich war eine indirekte Beleuchtung geplant. Es habe sich jedoch gezeigt, dass diese nicht die gewünschte Wirkung erzielt und die Installation "technisch problematisch" wäre, erklärt TKE. Daraufhin wurde eine direkte Beleuchtung entwickelt, die nun auch die Zustimmung des Gemeinderats fand. Damit sei die Konzeption der Architekten "vollendet".

Im Übrigen werden ab 2019 die Öffnungszeiten der Aussichtsplattform in 232 Metern Höhe erweitert, womit TKE dem Wunsch von Stadt und Gemeinderat entgegenkomme, noch mehr Menschen auf den Turm bringen zu können. Es gibt jedoch nicht, wie angedacht, einen weiteren fixen Öffnungstag. Vielmehr wird die Plattform künftig 52 Tage mehr im Jahr geöffnet haben – zum Beispiel während der Ferien, an günstig gelegenenen Feiertagen oder bei lokalen Ereignissen.