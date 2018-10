Im Juli dieses Jahres wurde der erste Spatenstich für den Netzausbau in Herzogenweiler gesetzt. Vier Monate später, am vergangenen Freitag, konnte das Netz in Betrieb genommen werden. Sehr zur Freude von Franz-Josef Holzmüller, Leiter des Amts für Wasserwirtschaft und Breitband VS, Jürgen Thoma, Ortschaftsrat, Martin Wangler, Ortsvorseher, Heiko Zorn, Technischer Betriebsleiter des Zweckverbandes, Reinhold Keiser, Ortschaftsrat, Marina Stiegeler, Netzbetreiber Stiegeler IT und Renate Dieterle, Ortschaftsrat. Zorn berichtet, dass von 90 möglichen Häuser 57 einen Anschluss beantragt haben und 9 einen Ableger. "In Herzogenweiler ist eindeutig Bedarf", sagt Wangler. 350000 Euro von insgesamt 770000 Euro werden gefördert, für die restlichen 420000 Euro kommt die Stadt VS auf. "Für die Bürger wird es noch eine Informationsveranstaltung geben", sagt Stiegeler. Sobald die Glasfasern in die Kabel eingeblasen wurden, seien die Anschlüsse freigegeben, Netzwerkkabel können verlegt werden und Herzogenweiler surft in Lichtgeschwindigkeit. Foto: Herfurth