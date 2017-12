Villingen-Schwenningen Herzberg bewirbt sich erneut

Schwarzwald-Baar-Kreis (fsk). In der Verbandsversammlung wurden Herzbergs Arbeit und Führungsstil gelobt. "Wir sind ein kommunaler Regionalverband und nicht von oben herab", stellte Verbandsvorsitzender Jürgen Guse fest. Fritz Link (CDU) und Karl Heim (SPD) schlossen sich dem Lob an. "Wir sind mehr als zufrieden", meinte Anton Knapp (SPD) und Hermann Polzer (Grüne) war der gleichen Meinung. Die Wahl soll am 15. Juni stattfinden. Der Verbandsdirektor wird von der Versammlung als Beamter auf Zeit gewählt. Seine Amtszeit beträgt acht Jahre. Die laufende Amtszeit von Herzberg endet am 31. Juli nächsten Jahres. Auf eine Ausschreibung, so Guse, könne verzichtet werden, weil Herzberg erklärt habe, weitermachen zu wollen.