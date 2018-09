Villingen-Schwenningen Herrenausstatter Theodor Busch ist Geschichte

Die Lichter sind aus, hinter der gläsernen Eingangstür sperrt ein eisernes Gitter, dass sich nicht mehr öffnen wird – zumindest nicht mehr für Kunden. "Wegen geplanter Geschäftsaufgabe geschlossen" steht auf einem am Eingang angebrachten Schild. Dessen Inhalt bestätigt die langjährige Geschäftsinhaberin im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Der Herrenausstatter Theodor Busch ist endgültig geschlossen.

Vor knapp zwei Jahren Wechsel in Geschäftsleitung

"Das Geschäft ließ sich leider nicht mehr fortführen", erklärt Annemarie Lauffer, deren Vater Theodor Busch das Unternehmen einst im Jahr 1930 an anderer Stelle in der Neckarstadt gegründet hatte. Anfang der 1960er-Jahre erfolgte der Umzug in die Karl­straße.