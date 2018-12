Villingen-Schwenningen Herodes telefoniert mit Geheimdienst

VS-Schwenningen. Er gratulierte seinen Schülern und den Sängern der "Little Voices", dem Kinderchor im Liederkranz für die begeisternde Aufführung des Kindermusicals "Am Himmel geht ein Fenster auf".

Nach der Vorjahresaufführung von "Ausgetickt" war es das zweite Projekt, die eine lebendige Kooperation zwischen Schule und Verein mit Bravour meisterte. "Wir können stolz auf diese Truppe sein, welche in der Musicalaufführung die Weihnachtsgeschichte in die Moderne transferierte. Da waren aus den Heiligen Königen korrupte Banker geworden, König Herodes fluchte wie ein Rohrspatz, telefonierte mit seinem Geheimdienst über ein iPhone und Maria gebar ihren Sohn mit Hilfe einer Hebamme. Maria alias Lisa Spruth und ihr Josef alias Lena Mantel freuten sich nach der Geburt ihres Kindes riesig. Die Begeisterung und Lebendigkeit, mit welcher die Akteure ihre Rollen spielten, übertrug sich rasch auf das Publikum, das reichlich Applaus spendete. Liederkranz-Vorsitzende Brigitte Jani-Lutz sprach von einem Generationen übergreifenden Projekt mit integrierender Wirkung. Liederkranz-Sänger Johannes Fehrenbach in der Rolle des König Herodes und die gemeinsam mit Fenja Schade für die Zwischendialoge zuständige Asmar Kanaan nannte sie exemplarisch. Den musikalischen Erfolg des Kindermusicals führte sie auf Chorleiterin Birgit Koch-Lippe zurück, die es immer wieder versteht, die Kinder aufs Neue zu begeistern. Einen wichtigen Begleitpart übernahm zudem ein Ensemble der Musikakademie, deren Mitwirkung die musikalische Ausdrucksstärke festigte. "Für so ein Musical muss alles zusammenpassen", ergänzte Jani-Lutz mit Hinweis auf Regisseurin Monika Koch, Techniker Kai Guthmann und Beleuchtungsassistent Roland Gareis. Positiver Nebeneffekt der Veranstaltung war ihr Benefizcharakter, welcher dem "Bunten Kreis", einem Verein für familienorientierte Nachsorge für Frühgeborene und schwer kranke Kinder und Jugendliche den Erlös garantierte.