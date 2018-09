Villingen-Schwenningen Herner plant Büro-Komplex

VS-Schwenningen. Die Firma Toni Herner möchte laut Projektentwurf einen fünfstöckigen Bürokomplex an der Rottweiler Straße bauen. Das als "Office 98" bezeichnete Gebäude soll zukünftig im Erdgeschoss "ein Kompetenzzentrum für Design, Einrichtung und Haustechnik" beinhalten, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht. In den Obergeschossen will Herner Büroräume vor allem an Kanzleien und Dienstleister vermieten.

"Die Bereitstellung der Büroräume leistet einen Beitrag dazu, dass Villingen-Schwenningen als Gewerbe- und Dienstleistungsstandort weiter attraktiv bleiben kann und ein Arbeiten in einem zeitgemäßen Umfeld sowie in modernen Räumlichkeiten ermöglicht wird", heißt es in der Projektbeschreibung.

Neubau soll knapp 30 Meter hoch werden