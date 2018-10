Villingen-Schwenningen Herkommen und ankommen

Auch Wilhelm Felde ist vielen in Villingen gut bekannt. Seine Schuhmacherwerkstatt in der Färberstraße ist zu Geschäftszeiten ein Treffpunkt für viele Gespräche von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Er lebt seit 1990 in Villingen, ist Vater von fünf Kindern und hat am kommunalen Leben reges Interesse. Schlagfertig und humorvoll, immer engagiert für die Menschen und ihre Sorgen, kann er uns einen Spiegel vorhalten.