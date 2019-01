"Wir sind gespannt, wie talentiert die Bewerber sind", schmunzelt Susanne Reich, Schriftführerin der Heringsdörfler.

Das Programm steht und die Karten für den Ball im Fidelis am Samstag, 9. Februar, können ab sofort telefonisch reserviert werden. Einlass ist zwischen 18.30 und 19.15 Uhr, Beginn 20 Uhr.

Kartenausgabe ist am Sonntag, 3. Februar, von 10 bis 12 Uhr im Stüble der Heringsdörfler am Unteren ­Dammweg in Villingen.