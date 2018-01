Villingen-Schwenningen Hereinspaziert in die Vesperkirche: Es ist gedeckt

Durch die Mitgestaltung des katholischen Pastoralreferenten Uli Viereck stand er ganz im Zeichen der Ökumene. "Ich kann mich noch gut an die Planungen für die erste Vesperkirche erinnern, von denen Pfarrer Andreas Güntter bei unserer gemeinsamen Bahnfahrt zum Ökumenischen Kirchentag 2003 erzählte", so Viereck. Das inzwischen fast zur Selbstverständlichkeit gewordene Projekt habe zu Beginn besonders viel Mut verlangt.

Viereck lobte in seiner Predigt das große Engagement der vielen Helfer, welche solch ein Projekt erst ermöglichten. Gleichzeitig betonte er allerdings auch die gesellschaftlichen Mankos, welches Aktionen und Einrichtungen wie die Vesperkirche oder beispielsweise auch die Marbacher Wärmestube erst notwendig machten. Gäbe es nicht solch große Spaltung zwischen Arm und Reich, wären Hilfsaktionen wie die aktuell nun eröffnete gar nicht erst notwendig. Der Pastoralreferent, unter anderem aktiv in der Klinikseelsorge am Schwarzwald-Baar-Klinikum, wollte dies nicht nur international und damit eher abstrakt verstanden wissen, sondern durchaus konkret und auf unsere Gesellschaft bezogen: "Hungerküchen und Vesperkirchen könnten geschlossen bleiben, wenn Reiche ihre Steuern zahlen würden."

Ähnlich betonte auch Pfarrer Andreas Güntter die traurige Notwendigkeit solcher Aktivitäten: "So mancher in unserer Gesellschaft muss feststellen, dass es nicht für das Nötigste reicht." Unterschiede zwischen Arm und Reich zeigten sich auch bei uns immer stärker. Innerhalb der Vesperkirche sollen gerade die Unterschiede keinerlei Rolle spielen – nicht beim Besitz, nicht bei der Ausbildung, dem Wissen und auch nicht bei der Herkunft.