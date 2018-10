VS-Villingen. Die Fußgängerzone ist an diesen Tagen voller Händler. An rund 180 Ständen bieten diese während des Marktes ihr breites Warenangebot an. Die Besucher haben die Auswahl zwischen Damen-, Herren- und Kinderbekleidung, PC-Software, kleinen Snacks, Haushaltswaren, Schmuck, Lederwaren, Blumenschmuck, Sportartikel, einer bunten Palette von Süßwaren und noch vielem mehr. Viele Spezialhändler führen ihre Produkte wie Pfannen, Putzmittel oder Spezialreiniger am Stand vor. Auch die Marktschreier vor dem Riettor, die prall gefüllte Obstkörbe und viele Käsevariationen anbieten, sind wieder mit von der Partie und sorgen für eine ansprechende Jahrmarktatmosphäre. Am Ende der Oberen Straße wird ein Kinderkarussell stehen. Fast alle Gastronomen werden ihre Bestuhlungen aufgebaut haben und zum Verweilen einladen. Der Markt findet werktags von 9 bis 18.30 Uhr sowie am Sonntag von 10 bis 18 Uhr statt. In der Rietstraße wird lediglich der Bereich der Baustelle zwischen Marktplatz und Kreuzung mit der Färberstraße ausgespart, in der übrigen Rietstraße werden die Marktstände wie gewohnt aufgebaut werden. Der Baustellenbereich kann von Passanten und Marktkunden passiert werden.