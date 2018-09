Villingen-Schwenningen Herausforderungen der Verbindung aus Ökonomie und Ökologie

Ein Klimaplan und ein weiterentwickeltes Mobilitätskonzept seien wichtige Aufgaben, falls er zum OB gewählt würde, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Einführung eines Jobtickets oder eines Jobbikes und der Ausbau des Carsharings wie auch der öffentlichen Verkehrsmittel seien sinnvolle Ansätze.

Laut des Vorsitzenden des Trägervereins Umweltzentrum, Michael Neuenhagen, werde VS eher als Stadt der Gegensätze wahrgenommen. Gegensätze, die sich ergänzen müssten, um sich in der Region zu profilieren. Laut Röber kann die Stadt weiter zusammenwachsen, auch die Entwicklung des Zentralbereichs könne dies unterstützen. VS sei Teil einer starken Wirtschaftsregion und zugleich umgeben von einzigartigen Naturlandschaften. Somit sei sie attraktiv für Gewerbe und Tourismus, zugleich stünden die Entscheidungsträger in der Verantwortung, den Naturraum zu bewahren. Die Frage, ob das Umweltzentrum beim möglichen kommenden OB Unterstützung findet, wurde von Röber ausdrücklich bejaht. Gute Argumente und gemeinsame Aufgaben bei Jugendförderung, Ferienprogrammen, der Integration und der Förderung des Ehrenamtes könnten die Zusammenarbeit mit der Stadt verstärken.

Lob für Lothar Schropp