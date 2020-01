Villingen-Schwenningen Helios-Arena wird im Sommer umgebaut

Doch erfolgt der in Fankreisen durchaus kritisch gesehene Umbau schon dieses Jahr? Im Interview mit dem Fernsehsender Magenta-Sport, der die Spiele der Deutschen Eishockey Liga (DEL) überträgt, äußerte sich Sandner am Rande des Heimspiels am Sonntag in der Helios-Arena wie folgt: "Für nächstes Jahr ist noch der Umbau geplant..." Wörtlich genommen, würde dies bedeuten, dass die Maßnahme erst 2021 erfolgt. Oder meinte Sandner eigentlich zur kommenden Saison? Auf Nachfrage am Dienstag korrigierte der Wild-Wings-Geschäftsführer seine Aussage: "Das war dann ein Versehen – so kurz nach dem Jahreswechsel. Ich meinte natürlich zur kommenden Saison." Er sei optimistisch, dass die Umsetzung in diesem Sommer erfolgen kann.

Gutachten steht noch aus