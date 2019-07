Villingen-Schwenningen Helios-Arena: Umbau auf Tisch von Gemeinderat

Seit Jahren wird das Thema immer wieder heiß diskutiert: Ein Ausbau des VIP-Bereichs in der Helios-Arena. Nun soll es mit der Maßnahme wohl relativ flott weitergehen: Ein größerer VIP-Bereich sowie eine bauliche Veränderung in den Rängen – etwa 800 Sitzplätze sollen anstelle von circa 1800 Stehplätzen entstehen – wird, wie es aus gut unterrichteten Kreisen heißt, am heutigen Mittwochabend dem Gemeinderat zum Beschluss vorgelegt. In diesem Zusammenhang ist auch zu hören, dass einige Räte auf eine Verlegung des Punktes von dem nicht-öffentlichen in den öffentlichen Teil der Sitzung pochen.

Was genau in der Arena verändert werden soll, hat der geschäftsführende Gesellschafter Michael Werner kürzlich dargelegt. So soll an der Nord-Ost-Ecke der Helios-Arena auf verschiedenen Ebenen ein neuer VIP-Bereich mit einer Kapazität von 230 Plätzen (bislang stehen in der Arena etwa 340 VIP-Plätze zur Verfügung) angelegt werden. Eine Besonderheit sei dabei ein Balkon, von dem aus die Atmosphäre in der Halle "so richtig erlebt" werden könne.

Die Umwandlung von Steh- zu Sitzplätzen ist im Bereich unterhalb dreier Blöcke (K, L und M) auf dem Oberrang angedacht. Die Fankurve soll nicht betroffen sein. Diese Maßnahme im Speziellen begründet Werner vor allem mit der Auswertung von Steh- und Sitzplatzbelegungen. Sitzplatzbereiche seien bereits wesentlich besser besucht, zudem gehe der Trend auch weiter in diese Richtung – im Vergleich zu anderen Hallen, in denen Profi-Eishockey gespielt werde, sei mit dem Verhältnis 2600 Sitz- zu 2600 Stehplätzen noch ein "überproportional großes Angebot an Stehplätzen" gegeben.