Villingen-Schwenningen Helfer kommen mit Schrecken davon

Nach der Rückfahrt der Lastwagenfahrer verteilten die im Kleinbus mitgereisten Helfer Helmut Conz, Reiner Hogg, Irmgard Rösch und ­Karin Witfer bei täglichen Rundfahrten ganz gezielt die Hilfsgüter: an die Caritas mit ihren verschiedenen Hilfsprojekten, an Schwester Renate, die sich besonders um behinderte Kinder, die Landpfarrer und die Armenviertel kümmert, an eine Behindertenorganisation, in Kinderheime, die Kinderklinik und an weitere soziale Einrichtungen.

Indes waren in der Deutschen Schule noch Weihnachtsferien, sodass die zahlreichen für diese Kinder bestimmten Päckchen erst nach Schulbeginn verteilt werden können. Doch die Schulleitung versprach Fotos von der geordneten Verteilung nach Villingen zu schicken.

Die verschiedenen Altenheime durften sich wieder über die teuren Inko-Produkte freuen, welche von der Firma Hartmann gespendet wurden. Große Freude lösten auch die zahlreichen, von der Firma Schneider-Schreibgeräte in Tennenbronn gespendeten Kugelschreiber und mitgebrachten Schreibblöcke aus. Außerdem erhielten Kindergärten reichlich begehrtes Spielzeug.

Auch im Altenheim in Brasov war man überglücklich über die dringend erwartete Hilfe. Namens des Freundeskreises führte Bertold Hettich dort zusätzlich notwendig gewordene Gespräche über die strategische Weiterentwicklung des Altenheimes. Auch eine Ärztin in der nahen Landgemeinde Mariental erhielt medizinische Hilfen für ihre Patienten.

Für den Transport hatten die Firmen Hettich aus Villingen, Fischinger aus Böhringen und die Firma Kipp aus Sulz am Neckar ihre Fahrzeuge zur Verfügung gestellt. Der Freundeskreis dankt allen Spendern, welche wieder dazu beigetragen haben, dass bei vielen bedürftigen Menschen in Rumänien unerwartete Weihnachtsfreude einkehren konnte. Echte Überlebenshilfe bedeuten für viele mittellosen Menschen auch immer die überall heiß begehrten Lebensmittelpakete, welche diesmal in großer Anzahl von den Frauengemeinschaften Brigachtal, Tennenbronn, der Altstadtgemeinde Konstanz und von Privatpersonen gespendet wurden. Handarbeitsgruppen und fleißige Strickerinnen sorgten wieder für wärmende handgestickte Mützen, Schals, Strümpfe und Pullis, die große Freude auslösten. Die Frauengemeinschaften des Odenwald-Tauber-Kreises sorgten mit einer Geldspenden-Aktion wieder dafür, dass die Transportkosten bezahlt und wichtige Projekte gefördert werden konnten.

Dankbar sind die Verantwortlichen des Freundeskreises auch immer für die vielen ehrenamtlichen Helfer, die beim Einsammeln von Hilfsgütern, beim Verpacken und Verladen geholfen haben. Auch die Gemeinde St. Bruder Klaus in Villingen stellt ihre Räume stets für diese Hilfsaktionen zur Verfügung.

Der nächste Hilfstransport des Freundeskreises Oradea ist für die Osterferien geplant. Wer den Freundeskreis mit einer Geldspende unterstützen will, kann diese auf eines der beiden Spendenkonten überweisen.

Für viele deutsche Bürger ist es unvorstellbar, in welch ärmlichen Verhältnissen viele Menschen in Rumänien heute noch, insbesondere in den selbst errichteten Hütten in den Armenvierteln, ohne Strom, Wasser und Heizung leben. Wie glücklich sind die Kinder dieser wirklich Ärmsten der Armen, wenn sie auch nur ein Päckchen, oder sonst eine kleine Hilfe erhalten. In den Dörfern stehen viele Häuser stehen leer, da die arbeitsfähigen Bewohner ins Ausland gehen, um ihren Lebensunterhalt dort zu verdienen. Es gibt immer weniger Handwerker und Fachkräfte, ebenso verlassen auch immer mehr Ärzte das gebeutelte Land. Begonnene Neubauten an den Stadträndern zerfallen wieder, bevor sie fertiggestellt werden können. Auch neuere Fabrikgebäude stehen leer, da die Besitzer bereits weitergezogen sind in Länder, in denen die Arbeitslöhne noch geringer sind. In vielen Gesprächen während des Hilfstransports kam immer wieder zum Ausdruck, wie sehr die Menschen darunter leiden, dass es immer noch nicht zu einem wirtschaftlichen Aufschwung kommt und sich dadurch an der Notlage vieler Menschen einfach nichts ändert. Der Freundeskreis Oradea/Villingen bemüht sich seit 27 Jahren mit seinen Hilfstransporten darum, dass die Menschen, die ihr landschaftlich so schönes Land lieben, in ihrer Heimat bleiben können und es aufbauen helfen. Oft bedeutet die Auslandshilfe noch echte Überlebenshilfe. Eine letzte Chance sehen manche Landsleute noch darin, dass sich ihr Land mit seinen vielen und reichen Kulturschätzen und seinen gastfreundlichen Menschen zunehmend auch für den Tourismus öffnet.