Villingen-Schwenningen Helfen liegt ihnen einfach am Herzen

Viola Rothe (60) ist vor drei Jahren von Ravensburg nach Villingen gezogen. Die Demenzbetreuerin arbeitet schon seit vielen Jahren im Ehrenamt, betreut Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung, Kinder aus prekären Familienverhältnissen und gibt an der Volkshochschule Kurse für Angehörige von Demenzkranken. Das Helfen liege ihr einfach am Herzen und "ich habe noch Kapazitäten frei", sagt sie.

Auch der Hospizbegleiter Bernhard Weißhaar ist gekommen. Er setzt auf Vernetzung der Hilfsangebote für vereinsamte Menschen. Einsamkeit sei häufig eine Folge von unverarbeiteter Trauer, weiß er und bietet Hilfe an im Trauercafé in Schwenningen. Demnächst werde auch in Villingen eine Trauergruppe installiert, die ab Dezember regelmäßig im Münsterzentrum zusammenkomme, kündigt er an.

Eine Hilfe sein, aber an anderer Stelle auch Hilfe in Anspruch nehmen will Katja Schwarzwälder (46). Sie ist aufgrund einer psychischen Erkrankung erwerbsunfähig, nimmt ihr Leben aber fest in die Hand. "Ich habe viel Zeit und ein großes Herz", sagt sie.

Susanne Schelle, Pfarrerin der evangelischen Johannesgemeinde, freut sich über die Hilfsbereitschaft und auf die Verstärkung, die die sechs Damen, die in ihrer Gemeinde ehrenamtlich Geburtstagsjubilare besuchen, wohl bald erhalten.

Treffen am 27. November

"Der Bedarf ist da", wissen Anita Neidhardt-März, Melanie Pees und auch Barbara Struth, die bei der Diakonie unter anderem für die Rentnerberatung zuständig ist, aus ihrer täglichen Arbeit.

Das nächste Projekttreffen zu "Besuch willkommen" ist am Dienstag, 27. November, 14 Uhr, im Martin-Luther-Haus. "Weitere Mitstreiter sind immer willkommen", sagt Melanie Pees.