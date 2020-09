Villingen-Schwenningen Heizpilze bis Oktober 2021 erlaubt

Die Not der Gastronomen sah zwar auch SPD-Sprecher Edgar Schurr, allerdings wogen für ihn die klimaschädlichen Einflüsse der Heizstrahler weitaus schwerer – das Genehmigen der Heizpilze sei "reiner Aktionismus", und das in einer Stadt, die unlängst den Klimanotstand ausgerufen habe. Der Nutzen stehe in keinem Verhältnis zum Umweltschaden einer Technik, die anmute, als entstamme sie der Steinzeit. Auch ein Vertreter der Familie Schurr, allerdings der Nachwuchs mit Vornamen Nicola, brach hingegen in seinem Statement eine Lanze für die Heizpilze und betonte, auch wenn er dafür "von der eigenen Fraktion oder von den Grünen eine auf den Deckel" bekomme, er könne mit der Genehmigung der Heizpilze mitgehen – das tat er am Ende aber nur mit einer Enthaltung, nicht mit einer Zustimmung zum Antrag der FDP.

Verbot bis Ende Oktober 2021 ausgesetzt

Martin Rothweiler (AfD) warf Rot-Grün im Gemeinderat der Doppelstadt eine Doppelmoral vor und heizte die ohnehin schon aufgeladene Debatte zusätzlich an, in dem er SPD und Grünen vorwarf, scheinheilig für den Klimaschutz zu argumentieren, während eigene Funktionäre aus der Region mit Motorbooten über den Bodensee brausten oder ein Ferienhaus in den Vogesen vorhielten. Die Heizpilze seien keineswegs so schlimm wie befürchtet – "die werden nicht 24 Stunden am Stück feuern, es wird keine große Hitze ausbrechen", fand er.

"Geht es um die Parteipolitik oder um die Menschen und Unternehmen in der Stadt, die eventuell auch Sie gewählt haben?", stellte der Vertreter des Jugendgemeinderates eine kritische Frage in den Raum. Für ihn stand außer Frage: Heizpilze könnten helfen, dass beim einen oder anderen geplagten Wirt in Villingen-Schwenningen am Ende dieses Corona-Jahres der Ofen nicht aus ist.

Das Gros des Gremiums sah das offenbar genauso – bei 22 Ja-Stimmen, zehn Nein-Stimmen und drei Enthaltungen wurde am Mittwochabend beschlossen, das einst beschlossene Verbot der Heizpilze in der Außengastronomie bis Ende Oktober 2021 zeitlich befristet auszusetzen.