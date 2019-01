Villingen-Schwenningen Heiße Diskussionen um Kreuzung

Andreas R. meint hier: "Absolute Verschwendung von Steuergeldern! Mit der Schließung der Verbindungsstraße nach Weilersbach wird der gleiche Effekt erzielt. Ich lass mich mal überraschen, wie viele Fahrzeuge anschließend den Kreisverkehr überfahren und dadurch ein neuer Unfallschwerpunkt geschaffen wird."

Die Schließung der viel diskutierten Verbindungsstraße greift auch Hans-Jürgen N. auf. "Für eine Straße nach Weilersbach, die den Namen Straße nicht verdient hat und Verkehrsteilnehmer, die weder Stoppschild noch Geschwindigkeitsbegrenzung beachten, Geld für einen Kreisverkehr auszugeben, ist Verschwendung! Dort wird sogar ein Durchfahrt-Verboten-Schild mehrmals täglich missachtet. Kontrollen habe ich dort in den letzten zwölf Jahren nicht gesehen. Was täglich nicht nur dort zu beobachten ist, sind Verkehrsteilnehmer, die ein Stoppschild nicht beachten und ohne zu halten in den Verkehr abbiegen oder die Straße überfahren. Auch anderswo kommt es vermehrt zu Unfällen mit leicht oder gar schwer Verletzten bis hin zu Toten. Dort wird auch nicht zwangsläufig ein Kreisverkehr gebaut."

Ein anderer Leser hält die Stumpenkreuzung für "top einsehbar" – eine Ampel oder der Kreisverkehr wäre nicht notwendig, wenn die Autofahrer die Verkehrsschilder beachten würden. Jürgen F. wiederum findet den Kreisel hingegen wünschenswert – auch, um die dortigen Raser auszubremsen.