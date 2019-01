Villingen-Schwenningen Heinz und Irene stellen auch schwierige Fragen

Das Schauspiel mit Uwe Spille und Britta Martin wendet sich an alle, die Freude an professionellem Theater haben, satirische Seitenhiebe auf gesellschaftliche Verwerfungen mögen, scheinbar schwierige Fragen nicht scheuen und Humor schätzen. Die Aufführung ist am Donnerstag, 24. Januar, 18.30 Uhr, im Loretto-Treff in der Hammerhalde in Villingen.

Mit Schwung, vielen Informationen und aufblitzenden ironischen Spitzen gegen manche gesellschaftliche Entwicklung kommen Britta Martin und Uwe Spille als Moderatoren einer Art Show direkt ins Gespräch mit dem Publikum. Die beiden Vollblutschauspieler bieten in Zwischenszenen als älter gewordenes Ehepaar Heinz und Irene, das gemeinsam fast 40 Jahre verbracht hat, nicht immer bequeme Antworten auf viele Fragen. Der Loretto-Treff und das Gesundheitsamt laden ein. Der Eintritt ist frei.