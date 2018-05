Villingen-Schwenningen Heimatverein steht vor einem personellen Wechsel

Notwendige Sanierungen am Nachbargebäude Bürk­straße 20, das ebenfalls in Besitz des Heimatvereins ist, erfordern einen finanziellen Kraftakt. Die Heizung ist dringend zu ersetzen und der Holzwurmbefall ist zu bekämpfen.

Hoher Altersdurchschnitt

"Eines unserer größten Probleme im Verein betrifft die Zunahme des Altersdurchschnitts und der dadurch verursachte moderate Rückgang der Aktiven", bemerkte Conradt-Mach, die aus diesem Grund im Jahr 2020 ihr Amt als Vorsitzende nach dann 20 Jahren niederlegt und auf eine Verjüngung des Vorstands hofft. Diese wird wohl bereits im kommenden Jahr eingeleitet. Der stellvertretende Vorsitzende Siegfried Heinzmann tritt definitiv nicht mehr zur Wiederwahl an. Doch ein Nachfolger stehe bereits in den Startlöchern. Heinzmann sicherte zu, vorerst weiterhin als Chefredakteur für das Heimatblättle zuständig zu bleiben. Seit 24 Jahren ist er in der Redaktion und beabsichtigt, die bevorstehenden Veränderungen an vorderster Front zu begleiten.

Ideen für Heimatblättle

Der Rückgang der Abonnements auf 800 Stück bei einer Auflage von 1000 erfordere neue Ideen. Diese könne darin bestehen, den Umfang auf zwölf Seiten zu reduzieren oder die Erscheinungsweise auf zwei Monate auszudehnen. Heinzmann führte weiter aus, dass es für die regionalen Beiträge der heimatlichen Geschichte nur positive Reaktionen gibt.

Ein erfolgreiches Nebenprodukt des Schwenninger Heimatvereins ist der Mundart-Stammtisch, der ungefähr alle zwei Monate stattfindet. Trachtengruppenleiter Michael Beha berichtete von einer Stabilisierung auf moderatem Niveau an Aktion. Die Veranstaltungen wie das Sommerfest waren Publikumsmagneten und beste Werbung für den Verein.