Villingen-Schwenningen Heilig-Geist-Spital weiter in der Warteschleife

VS-Villingen (cos). Beim Tag der offenen Tür im November gab es die Räumlichkeiten am Warenbach schon zu bewundern. Im Dezember wollte man umziehen, schaffte das aber wegen der noch laufenden Mängelbeseitigung im Neubau nicht.

Und auch die Planungen darüber, was mit dem alten Standort in der Schertlestraße passieren soll, sind noch nicht fertig. Das erklärte jetzt der Geschäftsführer des zuständigen Spitalfonds, Günter ­Reichert, auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.

"Unsere Planungen für den Umzug in das neue Haus sind intern noch nicht abgeschlossen", so Reichert. Die Handwerker beseitigten "nach Verfügbarkeit" alle noch ausstehenden "kleineren" Mängel. 87 Pflegeplätze stehen in dem neuen Heim dann zur ­Verfügung.