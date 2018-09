Villingen-Schwenningen Heidi Bertsch und Gerdi Frommer liegen vorn

Noch vor dem Essen erfolgte die Siegerehrung durch die Vorsitzende Margaretha ­Arnold. Mit wenig Abstand zu den Zweitplatzierten gewannen Heidi Bertsch und Gerdi Frommer die erste Clubmeisterschaft der Bridgeclub VS. Die Veranstaltung wurde so positiv aufgenommen, dass wohl im nächsten Jahr wieder ein Meisterpaar ermittelt wird.

In den vergangenen zwei Jahren wurden einige neue Mitglieder gewonnen, die in die Welt des Bridgespiels eingetaucht sind und jetzt regelmäßig an den wöchentlichen Turnieren teilnehmen können.

Deshalb startet nun wieder ein Bridgekurs. Am Mittwoch, 10. Oktober, 18.30 Uhr, findet dazu ein Informationstreff in der Johannesstraße 51 in Schwenningen statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Parkmöglichkeiten bietet der Parkplatz an der Sporthalle Deutenberg.