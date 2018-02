Villingen-Schwenningen Hedi und Sunny lieben ihre Kinder

Etwas mehr remmidemmy war gewünscht, und so begann Traudl Zimmermann vor zwei Jahren in der Christy-Brown-Schule, wo Hedi zu tun hatte. Die Kinder freuten sich, streichelten sie, waren auch mal laut und konnten den Ball werfen.

"Wofür bin ich ein Retriever?", sagte sich Hedi und flitzte hinter dem Ball her, brachte ihn auch brav zurück. Das sei ihre Spezialität, den Ball zu holen, erklärte Traudl Zimmermann, putzte jedes Mal den vollgesaberten Ball ab, während Hedi schon ungeduldig guckte und bittend die Pfote hob.

Etwas gemächlicher ging es in der Klasse G 2 zu, wo Sunny residierte und die Kekse nicht aus den Augen ließ. Die Kinder hatten die Kekse für Sunny gebacken und das wusste er zu schätzen. Er ist 73 Zentimeter groß, hat 54 Kilogramm Gewicht, ganz viel lange Haare und hat viel Geduld, wenn es um die Kinder ging. Bei den Keksen brauchte er schon sehr viel Körperbeherrschung, um diese den Kindern nicht abzuknöpfen. Das ging so: Eine Erzieherin oder Inge Degler legten einem Kind einen Keks in die Hand, dann rief das Kind Suuuunnnny und der Riese nahm ihnen vorsichtig den Keks ab. Wenn Sunny Stress bekomme, verliere er Haare, erklärte Inge Degler. Hedi dagegen bekommt bei Stress Kummerfalten.

Es war rührend zuzuschauen, wie die Kinder aufblühten, wenn sie die Hunde sahen. Alessio hatte drei Jahre trainiert, seine Hand zu öffnen, sodass der Ball für Hedi herunterfiel. Hamed hatte seine Angst total verloren und knuddelte Sunny, dem das gefiel. Nach einer Stunde waren alle K.O., vor allem die Hunde, die sich angestrengt hatten, alles richtig zu machen. Dann gab es noch ein Gruppenfoto und Winken bis zum nächsten Mittwoch.

100 Betreuerinnen kümmern sich um Kinder

In der Christy-Brown-Schule in Villingen kümmern sich 100 Erzieherinnen, Helferinnen und auch Kranken­schwestern um 130 Kinder. Jedes Kind sei anders und habe eine andere Behinderung, aber in der Schule werde alles getan, damit sie sich wohl fühlen, betonte Marianne Winkler.