VS-Schwenningen. Mit "Heavy Metal Neo Classic" geht es am Freitag, 25. Januar, 19.30 Uhr in der Pauluskirche mit der Reihe Kultur in der Vesperkirche weiter. Die Besucher dürfen sich bei der Projektgruppe um Frank Würthner auf Cover-Versionen von Iron Maiden, Queensryche, Van Halen, Helloween sowie Eigenkompositionen der Bands Sirius Curse und Exterior freuen. Die aktuelle Besetzung: Frank Würthner, Wolfgang Löffler, Peter Hirsch, Thomas Schäfer, Andreas Spitznagel, Dominikus Sautermeister, Sebastian Müßigmann, Simon Wilde, Holger Simon, Nick Würthner. Der Eintritt ist frei, Spenden kommen der Vesperkirche zugute.